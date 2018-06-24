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Футбол Спорт

Алан Дзагоев в Самару не прилетел

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отвечая на предматчевой пресс-конференции на вопрос о состоянии получившего травму в первом матче ЧМ-2018 полузащитника сборной России Алана Дзагоева, главный тренер Станислав Черчесов отметил, что тренерский штаб сборной, конечно, был не рад потере одного из футболистов.

"Но при подготовке к турниру мы все варианты просчитываем, ведь случаются в матчах и травмы, и желтые карточки... Вчера Алан тренировался на поле в Новогорске. Мы наблюдаем за его состоянием и не будем форсировать события, потому и не берем его с собой на выездные игры. Дзагоев не был в Питере, не прилетел он и в Самару". Касаясь выбора возможной тактики на игру, наставник российской команды рассказал, что на тренировках отрабатывается игра в два нападающих, когда и Дзюба, и Смолов выходят в составе. "На чемпионате Европы мы играли в три форварда, но не всегда это приносило результат. Главное - как работает система. Если мы почувствуем, что это может дать результат, то можем сыграть в два форварда".

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