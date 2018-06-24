Федор Смолов вспомнил о своем первом голе, забитом в Самаре

"Я, конечно, помню, что свой первый гол в профессиональной клубной карьере забил именно в Самаре. Это было в 2008 году. С Самарой меня связывают также родственные связи - в этом городе у меня живут двоюродные братья, тети и дяди. Но сейчас это совершенно другая история, я играю в составе сборной на чемпионате мира. И гол, забитый в Самаре 10 лет назад, мне ничего не дает, - отметил на предматчевой пресс-конференции форвард сборной России Федор Смолов. - Для меня это большая честь - быть в составе своей команды на чемпионате мира. Ведь он проводится впервые в нашей стране. Мы с ребятами счастливы представлять Россию. Перед турниром у нашей сборной были не очень хорошие результаты. Обеспечив себе выход в 1/8 финала, мы решили только первоочередную задачу. Но постараемся пройти как можно дальше".

Отвечая на вопрос, обращает ли он внимание на то, что о них пишут и говорят после двух побед, Смолов признался: "Мы находимся на базе в Новогорске, как в вакууме. Я после матча с Турцией перестал следить за новостями - смирился, что мы худшие люди в стране. Но мы - взрослые люди, профессионалы и сейчас счастливы и рады, что у нас получается. Я - один из 23 игроков команды и всегда готов помочь сборной".

Комментируя развернувшуюся в одной из соцсетей бурную дискуссию, где Смолов резко ответил читателю, форвард сборной России приоткрыл тайну переписки: "Он, как настоящий мужчина, удалил свой первый комментарий, что я играю за его деньги. А мой остался висеть".