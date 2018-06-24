Матч между сборными России и Уругвая в Самаре рассудит Маланг Дьедиу

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая, который пройдет в понедельник, 25 июня, на "Самара Арене", рассудит бригада арбитров под руководством сенегальца Маланга Дьедиу, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.
"Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч третьего тура группового этапа #ЧМ2018 между сборными @TeamRussia и Уругвая. Главным судьей встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу. Он уже был у нас - судил матч Коста-Рика и Сербия. Ждем опять на #СамараАрена #SMR2018", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Напомним, встреча команд состоялась 17 июня. Сборная Сербии обыграла сборную Коста-Рики со счетом 1:0.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?