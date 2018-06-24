Матч между сборными России и Уругвая в Самаре рассудит Маланг Дьедиу

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая, который пройдет в понедельник, 25 июня, на "Самара Арене", рассудит бригада арбитров под руководством сенегальца Маланга Дьедиу, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области