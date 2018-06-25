Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Сораной Кырстей в первом круге турнира в Истбурне

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова начала выступление на турнире в Истбурне с волевой победы над румынкой Сораной Кырстей со счетом 2:6, 7:5, 6:4, сообщает championat.com.

Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту. 26-летняя Анастасия, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из 10 и проиграла три гейма на своей подаче. Анастасия завершила встречу с пятого матчбола.

Следующей оппоненткой Павлюченковой станет вторая сеяная чешка Каролина Плишкова. Этот поединок состоится в понедельник, 25 июня.