В Тольятти погибла женщина, упавшая с 16 этажа

В воскресенье, 24 июня, в первой половине дня, по предварительным данным, с 16 этажа жилого дома на ул. Свердлова в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 36 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Упавшая женщина скончалась. По данным оперативных служб, в воскресенье также в первой половине дня в Центральном районе скончался мужчина в возрасте около 29 лет, упавший, предположительно, с третьего этажа дома на ул. Ленина. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.