Колумбийские болельщики арендовали ночной клуб "Метелица-С"

В преддверии матчей ЧМ-2018 в Самару ожидается приезд группы колумбийских болельщиков. Две тысячи людей размещается в гостиницах и еще порядка двух тысяч - на съемных квартирах, об этом сообщили в понедельник, 25 июня, на еженедельном совещании в городской администрации.

Также стало известно, что на 28 июня гости из Колумбии арендовали ночной клуб "Метелица-С" для проведения вечеринки. Планируемое число участников - 1300 человек. В программе вечера - караоке, народная музыка, а также КВН. Мероприятие может посетить известный колумбийский певец Малума.

"Нужно усилить контроль за этой территорией. Даже если обойдется без происшествий, ситуация будет напряженной для местных жителей и районных властей", - сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.