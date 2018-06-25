Фонд Детского доктора Рошаля высоко ценит поддержку TeleTrade

Благотворительность - добрая традиция TeleTrade.

Компания TeleTrade на регулярной основе оказывает поддержку Фонду Детского Доктора Рошаля, основанного и действующего на базе НИИ НДХиТ. Традиционно средства идут на реабилитационную помощь детям с тяжелыми нейротравмами, на закупку недостающих медикаментов и средств медицинского назначения, обучающие программы и конгрессы для подготовки специалистов-профессионалов.

"Мы высоко ценим поддержку компании TeleTrade. Уже сегодня поступившие денежные средства спасают жизни наших маленьких пациентов: покупка недостающих дорогих лекарственных препаратов и специального восстанавливающего оборудования, оплата так необходимых реабилитационных курсов, современных и отвечающих международным стандартам инвалидных кресел и многое другое. Важно и то, что жертвуемые компанией ТелеТрейд средства работают на будущее: наш Фонд постоянно проводит обучение и подготовку специалистов-реабилитологов и делает все возможное для предотвращения и профилактики детского травматизма в России." "Снижение травматизма, здоровые и счастливые дети - вот результат нашего плодотворного сотрудничества с TeleTrade. Вместе нам действительно есть чем гордиться!" - отметил Леонид Михайлович Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии г. Москвы, президент НП "Национальная Медицинская Палата", президент Благотворительного фонда содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелыми травмами и их последствиями.

"Благотворительность и социальная ответственность - важная часть стратегии развития ГК TeleTrade вот уже на протяжение 24 лет. Мы рады, что у нас есть возможность помогать Фонду Леонида Михайловича Рошаля. Здоровые дети и слова благодарности счастливых родителей - наша главная награда, - говорит В.А.Чернобай, основатель компании ГК TeleTrade.