Фонд Детского доктора Рошаля высоко ценит поддержку TeleTrade

Благотворительность - добрая традиция TeleTrade.
Компания TeleTrade на регулярной основе оказывает поддержку Фонду Детского Доктора Рошаля, основанного и действующего на базе НИИ НДХиТ. Традиционно средства идут на реабилитационную помощь детям с тяжелыми нейротравмами, на закупку недостающих медикаментов и средств медицинского назначения, обучающие программы и конгрессы для подготовки специалистов-профессионалов.
"Мы высоко ценим поддержку компании TeleTrade. Уже сегодня поступившие денежные средства спасают жизни наших маленьких пациентов: покупка недостающих дорогих лекарственных препаратов и специального восстанавливающего оборудования, оплата так необходимых реабилитационных курсов, современных и отвечающих международным стандартам инвалидных кресел и многое другое. Важно и то, что жертвуемые компанией ТелеТрейд средства работают на будущее: наш Фонд постоянно проводит обучение и подготовку специалистов-реабилитологов и делает все возможное для предотвращения и профилактики детского травматизма в России." "Снижение травматизма, здоровые и счастливые дети - вот результат нашего плодотворного сотрудничества с TeleTrade. Вместе нам действительно есть чем гордиться!" - отметил Леонид Михайлович Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии г. Москвы, президент НП "Национальная Медицинская Палата", президент Благотворительного фонда содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелыми травмами и их последствиями.
"Благотворительность и социальная ответственность - важная часть стратегии развития ГК TeleTrade вот уже на протяжение 24 лет. Мы рады, что у нас есть возможность помогать Фонду Леонида Михайловича Рошаля. Здоровые дети и слова благодарности счастливых родителей - наша главная награда, - говорит В.А.Чернобай, основатель компании ГК TeleTrade.
Последние комментарии
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.