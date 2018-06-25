Три болельщика из Санкт-Петербурга и Пензы: "Надеемся, будет очень весело, много народу и много позитива"

Болельщики из Санкт-Петербурга и Пензы, которые будут смотреть матч с фан-зоны, поделились впечатлениями от Самары.

"Долго добирались, но добрались благополучно. Здесь очень жарко, как в Пензе. Жарко, но, тем не менее, красиво. Улица Куйбышева - очень оживленная. Надеемся, будет очень весело, много народу и много позитива", - рассказали они.

Все трое уверены, что сборная России выиграет. Но вот мнения о счете не сошлись: 2:1, 3:1, 2:0.

"На "Самара Арену" мы не попали, поэтому идем на фан-зону. Поздно спохватились, и билетов нам не досталось", - пояснили болельщики.