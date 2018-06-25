Студотряды Самарского университета будут работать на крупнейших инфраструктурных объектах страны

С железнодорожного вокзала Самары на всероссийскую студенческую стройку "Мирный атом" отправился строительный отряд "Форсаж" Самарского университета, сообщает пресс-служба вуза.

14 молодых людей займутся общестроительными, дорожными, монтажными и бетонными работами, а также благоустройством предприятия глобальной госкорпорации Росатома - "Маяк". "Форсаж" дебютировал на "Мирном атоме" в 2017 г. и вошел в пятерку сильнейших из 39 студенческих отрядов.

"Состав отряда сильно изменился, к нам пришло очень много молодых, талантливых, ярких ребят, - говорит командир отряда Дмитрий Доружинский. - Уверен, они помогут побороться за знамя лучшего отряда".

На космодром Восточный в Амурскую область традиционно отправился строительный отряд "Эридан". 17 ребят займутся общестроительными, монтажными и бетонными работами на объектах госкорпорации "Роскосмос".

Напомним, в этом году "Эридан" почти два зимних месяца готовил к сдаче дома в городе Циолковский, построенном специально для сотрудников космодрома и их семей и стал сильнейшим на студенческой стройке, установив абсолютный рекорд за пять лет.

"Это большая честь и мечта любого бойца - попасть на стройку космодрома, - говорит командир отряда Артур Юсупов. - Мы приложим максимум усилий, чтобы повторить успех зимы и вновь стать лучшим отрядом на всероссийской студенческой стройке".

2 июля с железнодорожного вокзала Самары в Якутию на базу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения отправится уже студенческий строительный отряд "Легион". 15 бойцов собираются исследовать край вечной мерзлоты - они будут участвовать во всероссийской студенческой стройке "Север": ребята возведут инфраструктуру на базе магистрального газопровода "Сила Сибири".

На счету "Легиона" - несколько трудовых семестров на космодромах Восточный и Плесецк. В Якутию отправится исключительно мужской коллектив - правилами этой суровой стройки участие девушек исключено.

На вопрос, почему "Легион" взял курс на "Север", командир отряда Сергей Жнакин отвечает так: "Мы решили расширить географию поездок на карте страны и испытать свои силы на самой северной студенческой стройке России. Не думаю, что будет легко, но отряд покажет, на что способен".

Ректор Самарского университета Евгений Шахматов, по традиции, напутствовал бойцов отрядов накануне отъезда. Он подчеркнул, что студенческие строительные отряды Самарского университета работают на важных для страны объектах инфраструктуры и благодаря трудолюбию и дисциплине служат примером для других.

"Желаю вам выполнить поставленные задачи и добиться результатов", - напутствовал студентов Евгений Шахматов.