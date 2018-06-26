Виторган, Ревва, Курцер и другие: репортаж Андрея Колесникова из VIP-ложи "Самара Арены"

Спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников посетил матч Уругвай - Россия (3:0) и поделился впечатлениями о происходившем на поле и в VIP-ложе в фирменном репортажном стиле. Приводим текст без купюр, опустив лишь часть с описанием приключений автора до вылета в Самару.

"Пока летим, в салоне, кстати, тихо: тут, по-моему, нет людей, которые отправились посмотреть на разгром хваленой уругвайской сборной. Все слишком понятно: это первый противник, который чего-то стоит. Этот - из того ряда, которому сборная Россия с суровой неотвратимостью проигрывала все товарищеские игры: Испания, Бразилия, Аргентина…

И вот самолет приземляется, и выясняется, что до игры - час и, видимо, никак уже не успеть. Но сюрпризом становятся шаттлы от аэропорта до входа на стадион, которые быстрее, чем любые машины с пропуском, потому что машины эти проверяют по четверть часа (я очень уж хорошо помню, как рвалась на стадион в Санкт-Петербурге жена Юрия Жиркова с ребенком, у которого в термокружке была какая-то нужная ему вода, и кружку заставляли оставить, а она кричала, что не может позволить, что мальчик должен пить эту воду каждые полчаса и что ее муж без них все равно не начнет: если посмотрит и не увидит их на трибуне… И в общем, оставили они эту чашку…).

Мы успели к началу матча. VIP-трибуна была заполнена, и только Аркадий Дворкович, представляющий здесь "Сколково", еще метался по ней, рассаживая последних своих гостей.

Развязка номер один наступила, как известно, очень быстро. Гол забил Суарес. Я в какой-то момент стал наблюдать только за Станиславом Черчесовым, а не за тем, что происходило на поле. То есть я следил за тем, где было интересней. Господин Черчесов бродил вдоль бровки вслед за мячом туда-сюда. Когда подавали угловой, этот человек отворачивался.

При этом уругвайский тренер Оскар Табарес с костылем в руке бегал вдоль бровки по крайней мере не меньше, чем Станислав Черчесов, и уж точно быстрее. Мне уже хотелось посоветовать и нашим футболистам поскорее взять в руки какие-нибудь костыли, что ли… В это время наступила развязка номер два. Они получили гол в свои ворота, такой же нелепый, как вся их игра.

Станислав Черчесов стоял теперь неподвижно на краю очерченного ему прямоугольника и только гнал их вперед, гнал и гнал. Впрочем, они же не шли.

Удалили Смольникова. Черышева Черчесов заменил сам. Было ясно, что этот матч наш тренер мысленно уже проиграл и теперь готовил команду к одной восьмой финала, видимо, в "Лужниках".

В перерыве в VIP-зоне собрались пострадавшие, то есть приехавшие и прилетевшие из Москвы. Глава "Почты России" Николай Подгузов разъяснял главе сети клиник "Мать и дитя" Марку Курцеру, который только что открыл новый фешенебельный медицинский центр в Самаре и утром уже сделал там операцию, что счет будет 2:2.

- Один мяч ударится о Дзюбу и закатится в ворота, главное, чтобы Дзюба не шевелился и стоял под углом к воротам. А второй как-нибудь докатаем…

Подошедший актер Максим Виторган очень обрадовался доктору Курцеру, радость по понятным причинам была неслучайной… Господин Виторган предполагал, что матч, конечно, проигран и что все получилось по схеме игры России с Египтом: те пропустили случайный гол, а потом пошло…

- Нет, - качал головой еще один слишком уж высокопоставленный менеджер одного государственного банка, - уругвайцы уже не отдадут… Какие уж тут 2:2…

- Да Черчесов перед матчем говорил, - не выдержал я, - что борются за первое место…

- В группе? - вежливо уточнил банкир.

- На чемпионате, - пожал я плечами.

- Конечно. Но почему-то, - вздохнул банкир, - они просят у нас билеты в ложу на финал…

- Кто они? - не выдержал я.

- Наши игроки, тренеры, - пояснил тот.- Потому что для них это единственный способ попасть на финал чемпионата мира.

Марк Курцер был тут единственным человеком, который сохранял хладнокровие. В конце концов, мы имели дело с доктором. Он только интересовался, куда едем на следующий матч с участием сборной России. И тут уж все сходились в том, что второе место в группе, которое так неумолимо намечается, - это, значит, и в самом деле "Лужники" и, по всей видимости, встречать там мы будем Испанию. И что это все-таки получше, чем Сочи, а то лететь еще дольше, чем до Самары, да и Роналду не будет в сборной Испании (надеемся)…

- Вообще-то у меня лично расчет был сегодня на судью, - признался глава "Почты России", - а тут все наоборот получилось…

За этими разговорами и неплохой закуской незаметно начался уже второй тайм, который все же имело смысл глядеть на трибуне.

А там наши были вдесятером. И Черчесов яростно требовал от трибун еще больше бешеной поддержки. Других ресурсов все же попытаться спасти эту игру уже, видимо, не было.

А вот наши уронили противника, и уругвайский тренер, бросив все же, оказывается, мешавший ему костыль, резво бросился на поле проведать своего. И тут уж он нисколько не хромал.

Вот и вся эта сборная до сих пор притворялась. Что не так уж и умеют играть в футбол. А наши - в то, что умеют.

Счет 3:0 был законным. Уругвайцы запели и запили. Невеселым вышел из VIP-зоны телеведущий Александр Ревва.

- А я, - вдруг с вызовом обратился он ко мне, - как только Головина в стартовом составе не увидел, сразу понял: зря я из Москвы сюда приехал!

Причем не только он, а и вся сборная нашей страны России".