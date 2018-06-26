16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Болельщики из США: "В Самаре люди самые дружелюбные" В Самаре ожидают 20 тыс. болельщиков из Колумбии Виторган, Ревва, Курцер и другие: репортаж Андрея Колесникова из VIP-ложи "Самара Арены" Ян Коллер: "Болел за Россию, но Уругвай победил заслуженно" Дмитрий Шляхтин: "Крылья" с первого тура РФПЛ смогут играть домашние матчи на "Самара Арене"

Футбол Спорт

Виторган, Ревва, Курцер и другие: репортаж Андрея Колесникова из VIP-ложи "Самара Арены"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ
Читали: 320
Версия для печати

Спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников посетил матч Уругвай - Россия (3:0) и поделился впечатлениями о происходившем на поле и в VIP-ложе в фирменном репортажном стиле. Приводим текст без купюр, опустив лишь часть с описанием приключений автора до вылета в Самару.

"Пока летим, в салоне, кстати, тихо: тут, по-моему, нет людей, которые отправились посмотреть на разгром хваленой уругвайской сборной. Все слишком понятно: это первый противник, который чего-то стоит. Этот - из того ряда, которому сборная Россия с суровой неотвратимостью проигрывала все товарищеские игры: Испания, Бразилия, Аргентина…

И вот самолет приземляется, и выясняется, что до игры - час и, видимо, никак уже не успеть. Но сюрпризом становятся шаттлы от аэропорта до входа на стадион, которые быстрее, чем любые машины с пропуском, потому что машины эти проверяют по четверть часа (я очень уж хорошо помню, как рвалась на стадион в Санкт-Петербурге жена Юрия Жиркова с ребенком, у которого в термокружке была какая-то нужная ему вода, и кружку заставляли оставить, а она кричала, что не может позволить, что мальчик должен пить эту воду каждые полчаса и что ее муж без них все равно не начнет: если посмотрит и не увидит их на трибуне… И в общем, оставили они эту чашку…).

Мы успели к началу матча. VIP-трибуна была заполнена, и только Аркадий Дворкович, представляющий здесь "Сколково", еще метался по ней, рассаживая последних своих гостей.

Развязка номер один наступила, как известно, очень быстро. Гол забил Суарес. Я в какой-то момент стал наблюдать только за Станиславом Черчесовым, а не за тем, что происходило на поле. То есть я следил за тем, где было интересней. Господин Черчесов бродил вдоль бровки вслед за мячом туда-сюда. Когда подавали угловой, этот человек отворачивался.

При этом уругвайский тренер Оскар Табарес с костылем в руке бегал вдоль бровки по крайней мере не меньше, чем Станислав Черчесов, и уж точно быстрее. Мне уже хотелось посоветовать и нашим футболистам поскорее взять в руки какие-нибудь костыли, что ли… В это время наступила развязка номер два. Они получили гол в свои ворота, такой же нелепый, как вся их игра.

Станислав Черчесов стоял теперь неподвижно на краю очерченного ему прямоугольника и только гнал их вперед, гнал и гнал. Впрочем, они же не шли.

Удалили Смольникова. Черышева Черчесов заменил сам. Было ясно, что этот матч наш тренер мысленно уже проиграл и теперь готовил команду к одной восьмой финала, видимо, в "Лужниках".

В перерыве в VIP-зоне собрались пострадавшие, то есть приехавшие и прилетевшие из Москвы. Глава "Почты России" Николай Подгузов разъяснял главе сети клиник "Мать и дитя" Марку Курцеру, который только что открыл новый фешенебельный медицинский центр в Самаре и утром уже сделал там операцию, что счет будет 2:2.

- Один мяч ударится о Дзюбу и закатится в ворота, главное, чтобы Дзюба не шевелился и стоял под углом к воротам. А второй как-нибудь докатаем…

Подошедший актер Максим Виторган очень обрадовался доктору Курцеру, радость по понятным причинам была неслучайной… Господин Виторган предполагал, что матч, конечно, проигран и что все получилось по схеме игры России с Египтом: те пропустили случайный гол, а потом пошло…

- Нет, - качал головой еще один слишком уж высокопоставленный менеджер одного государственного банка, - уругвайцы уже не отдадут… Какие уж тут 2:2…

- Да Черчесов перед матчем говорил, - не выдержал я, - что борются за первое место…

- В группе? - вежливо уточнил банкир.

- На чемпионате, - пожал я плечами.

- Конечно. Но почему-то, - вздохнул банкир, - они просят у нас билеты в ложу на финал…

- Кто они? - не выдержал я.

- Наши игроки, тренеры, - пояснил тот.- Потому что для них это единственный способ попасть на финал чемпионата мира.

Марк Курцер был тут единственным человеком, который сохранял хладнокровие. В конце концов, мы имели дело с доктором. Он только интересовался, куда едем на следующий матч с участием сборной России. И тут уж все сходились в том, что второе место в группе, которое так неумолимо намечается, - это, значит, и в самом деле "Лужники" и, по всей видимости, встречать там мы будем Испанию. И что это все-таки получше, чем Сочи, а то лететь еще дольше, чем до Самары, да и Роналду не будет в сборной Испании (надеемся)…

- Вообще-то у меня лично расчет был сегодня на судью, - признался глава "Почты России", - а тут все наоборот получилось…

За этими разговорами и неплохой закуской незаметно начался уже второй тайм, который все же имело смысл глядеть на трибуне.

А там наши были вдесятером. И Черчесов яростно требовал от трибун еще больше бешеной поддержки. Других ресурсов все же попытаться спасти эту игру уже, видимо, не было.

А вот наши уронили противника, и уругвайский тренер, бросив все же, оказывается, мешавший ему костыль, резво бросился на поле проведать своего. И тут уж он нисколько не хромал.

Вот и вся эта сборная до сих пор притворялась. Что не так уж и умеют играть в футбол. А наши - в то, что умеют.

Счет 3:0 был законным. Уругвайцы запели и запили. Невеселым вышел из VIP-зоны телеведущий Александр Ревва.

- А я, - вдруг с вызовом обратился он ко мне, - как только Головина в стартовом составе не увидел, сразу понял: зря я из Москвы сюда приехал!

Причем не только он, а и вся сборная нашей страны России".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Дочь Дикого 28 апреля 2018 12:58 Самара в предвкушении футбола: зрители едут на "Самара Арену"

Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Фото на сайте

Игра сборных Уругвая и России на "Самара Арене"

Игра сборных Уругвая и России на "Самара Арене"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1