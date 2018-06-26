Дмитрий Шляхтин: "Нам еще предстоит решать, как дальше эксплуатировать "Самара Арену"

Во вторник, 26 июня, в самарском городском пресс-центре ЧМ-2018 состоялась пресс-конференция врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина и экс-форвада "КС" и сборной Чехии Яна Коллера.
Отвечая на вопрос о будущем стадиона "Самара Арена", на котором сборная России сыграла матч группового этапа с командой Уругвая, Шляхтин сделал небольшой исторический экскурс. "При проектировании самарского стадиона в него была глубоко интегрирована программа "Наследие". И в проекте было предусмотрено несколько опций, способных дать хороший коммерческий эффект при эксплуатации стадиона в будущем. В подтрибунных помещениях стадиона должны были располагаться школа танцев, комфортная, оборудованная всем необходимым детская игровая комната, в которой родители, пришедшие посмотреть футбол, могли бы на время оставить ребенка. Мы хотели там разместить Академию футбола с гостиницей и пищеблоком. Для ее нужд два тренировочных поля уже готовы, а территория вокруг стадиона позволяла построить еще четыре поля. Также одна из федеральных сетей фитнес-клубов была готова арендовать площади для создания фитнес-центра". Помимо этого, на "Самара Арене" планировалось отдать место и под парочку ресторанов, и под фан-шоп, и под офисный центр.
Но затем Дмитрий Шляхтин напомнил, что после нескольких корректировок, которым был подвергнут проект стадиона "Самара Арена", сейчас у него нет полного понимания, можно ли будет использовать площади стадиона именно в таком качестве. "Поэтому, возможно, многие вещи из первоначального проекта придется пересматривать. И нам еще предстоит решать, как дальше этот стадион эксплуатировать", - отметил врио министра спорта.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...