Дмитрий Шляхтин: "Нам еще предстоит решать, как дальше эксплуатировать "Самара Арену"

Отвечая на вопрос о будущем стадиона "Самара Арена", на котором сборная России сыграла матч группового этапа с командой Уругвая, Шляхтин сделал небольшой исторический экскурс. "При проектировании самарского стадиона в него была глубоко интегрирована программа "Наследие". И в проекте было предусмотрено несколько опций, способных дать хороший коммерческий эффект при эксплуатации стадиона в будущем. В подтрибунных помещениях стадиона должны были располагаться школа танцев, комфортная, оборудованная всем необходимым детская игровая комната, в которой родители, пришедшие посмотреть футбол, могли бы на время оставить ребенка. Мы хотели там разместить Академию футбола с гостиницей и пищеблоком. Для ее нужд два тренировочных поля уже готовы, а территория вокруг стадиона позволяла построить еще четыре поля. Также одна из федеральных сетей фитнес-клубов была готова арендовать площади для создания фитнес-центра". Помимо этого, на "Самара Арене" планировалось отдать место и под парочку ресторанов, и под фан-шоп, и под офисный центр.

Но затем Дмитрий Шляхтин напомнил, что после нескольких корректировок, которым был подвергнут проект стадиона "Самара Арена", сейчас у него нет полного понимания, можно ли будет использовать площади стадиона именно в таком качестве. "Поэтому, возможно, многие вещи из первоначального проекта придется пересматривать. И нам еще предстоит решать, как дальше этот стадион эксплуатировать", - отметил врио министра спорта.