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Дмитрий Шляхтин: "Нам нужны спортобъекты, которые будут давать максимальный результат"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 июня, в городском пресс-центре состоялась пресс-конференция врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина и экс-форвада "КС" и сборной Чехии Яна Коллера.

Отвечая на вопрос о развитии физкультуры и спорта в регионе, Дмитрий Шляхтин напомнил: количество занимающихся физкультурой и спортом в 2017 году составило около 45% от общего числа жителей области. И подчеркнул, что с приходом нового главы региона Дмитрия Азарова взят курс на строительство малозатратных спортобъектов - стадионов, небольших бассейнов, игровых залов.

"Нам не нужна гигантомания, не нужны чемпионаты мира, которые пройдут один раз в 20 лет, а потом построенный для его проведения спорткомплекс будет стоять как памятник и его надо будет содержать. Нам нужны спортобъекты, которые будут давать максимальный результат и КПД по наполнению и эксплуатации", - отметил Шляхтин.

А в качестве негативного примера привел ФОК, построенный в Алексеевском районе: район не смог содержать этот спортобъект, поэтому министерство спорта области было вынуждено взять ФОК на свое содержание. "И таких примеров я могу привести с десяток", - подчеркнул Дмитрий Шляхтин.

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