В Чапаевске реконструируют футбольное поле на территории стадиона "Луч"

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который проведет реконструкцию футбольного поля с устройством искусственного покрытия на территории стадиона "Луч" в Чапаевске, завершится 9 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен будет до 15 октября этого года выполнить демонтажные работы и устроить футбольное поле, беговые дорожки, ограждение за воротами, сектор для толкания ядра, прыжковую яму и спортивное оборудование, а также восстановить ливневую канализацию и выполнить благоустройство.

На это выделят 46,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.

Итоги подведут 16 июля.