Областная казна увеличится на 58,5 млн рублей из федерального бюджета

На заседании профильного комитета Самарской губернской думы 25 июня одобрили отчет о расходовании средств региональной казны по итогам прошлого года и поправки в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Врио заместителя председателя правительства - министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов сообщил, что в бюджете 2018 г. предлагается учесть 58,5 млн руб., поступивших из федеральной казны.
Таким образом, общий объем доходов составит 150,6 млрд рублей, расходов - 153,4 млрд рублей, дефицит - 2,8 млрд рублей.
Большая часть средств - 30 млн руб. - пойдет на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Еще 26,9 млн руб. выделят на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников по рецептам. На социальную поддержку Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы направят 61 тыс. рублей. Также предлагается перераспределить деньги между муниципалитетами губернии. В частности, речь идет о выделении средств на предоставление единовременной социальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на ремонт жилых помещений.
Кроме того, на заседании комитета был рассмотрен законопроект "Об исполнении областного бюджета за 2017 год". Его также рекомендовали к принятию в двух чтениях. Как рассказал Андрей Прямилов, в прошлом году исполнение доходов консолидированного бюджета с учетом показателей территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (ТФОМС) составило 211,1 млрд рублей - 99,5% от плана.
По сравнению с 2016 годом доходы выросли на 9,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления увеличились в 2017-м на 7,1 млрд рублей, это на 0,8% больше запланированных показателей.
По состоянию на 1 января 2018 г. сумма безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет региона и бюджет ТФОМС составила 52 млрд рублей (95,5%). Кассовые расходы исполнены на 96,2% (211,5 млрд рублей). По сравнению с 2016 г. эта сумма увеличилась на 2,4% (4,9 млрд рублей).
Председатель комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев положительно оценил исполнение бюджета в 2017 году.
"Мы значительно умножили доходы и расходы. За счет улучшения экономической ситуации в регионе, администрирования налоговых доходов и увеличения фонда оплаты труда доля налоговых доходов в областном бюджете растет. Доля безвозмездных поступлений в абсолютном выражении выросла на 9%. Это результат системной работы правительства Самарской области с федеральными органами исполнительной власти", - отметил он.
Габибулла Хасаев также отметил, что увеличилась доля капитальных вложений за счет средств областного бюджета. Деньги направлены на новые инфраструктурные проекты, реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу, объекты социальной сферы и реализацию федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".
Кроме того, из-за изменения структуры государственного долга более чем на 1 млрд рублей снижены нагрузка на облбюджет и расходы на обслуживание госдолга.
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
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