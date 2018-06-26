Самара получит 52 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Информация об этом содержится в поправках к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект обсудили на профильном комитете Самарской губернской думы. Он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. Средства в размере 52,2 млн рублей предоставят в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Субсидию получит Самара на благоустройство дворовых территорий. Напомним, всего в области в этом году приведут в порядок 394 дворовые территории.