Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ

Во вторник, 26 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров стал гостем программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара". В прямом эфире, где обсуждался ряд важных для Самарской области вопросов, Дмитрий Азаров также рассказал о встречах с представителями правительства РФ в Самаре.
На матч Россия-Уругвай, который прошел на стадионе "Самара Арена" в понедельник, 25 июня, приехали вице-премьеры правительства РФ и министры.
"Нам удалось обсудить очень много важных вопросов по развитию Самарской области с каждым вице-премьером и министром, — отметил Дмитрий Азаров. — Очень содержательная встреча прошла с министром транспорта РФ, по результатам которой Самарская область получила дополнительную поддержку по строительству мостового перехода в Самаре. Также обсудили строительство моста через Волгу. Очень подробно поговорили о будущем программы "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области. Все это стало возможным, в том числе, благодаря чемпионату мира по футболу".
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.