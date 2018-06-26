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Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров стал гостем программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара". В прямом эфире, где обсуждался ряд важных для Самарской области вопросов, Дмитрий Азаров также рассказал о встречах с представителями правительства РФ в Самаре.

Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ
Фото: Дмитрий Бурлаков

На матч Россия-Уругвай, который прошел на стадионе "Самара Арена" в понедельник, 25 июня, приехали вице-премьеры правительства РФ и министры.

"Нам удалось обсудить очень много важных вопросов по развитию Самарской области с каждым вице-премьером и министром, — отметил Дмитрий Азаров. — Очень содержательная встреча прошла с министром транспорта РФ, по результатам которой Самарская область получила дополнительную поддержку по строительству мостового перехода в Самаре. Также обсудили строительство моста через Волгу. Очень подробно поговорили о будущем программы "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области. Все это стало возможным, в том числе, благодаря чемпионату мира по футболу".

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