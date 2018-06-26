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Tele2 проанализировала пиковую активность абонентов на стадионе в Самаре

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор сотовой связи Tele2 проанализировал мобильную активность болельщиков на стадионе "Самара Арена" во время матча между сборными России и Уругвая 25 июня. По сравнению с двумя предыдущими играми в Самаре в рамках мундиаля потребление голосового и интернет-трафика в тот день увеличилось в 1,5 раза.

Игру между сборными России и Уругвая на стадионе "Самара Арена" посетили 41 970 человек. На матчи Коста-Рика - Сербия и Дания - Австралия, которые также прошли в Самаре, было продано на 538 и 1243 билета меньше, соответственно. Несмотря на небольшую разницу в числе зрителей, мобильная активность абонентов Tele2, которые посетили игру с участием российской сборной, выросла значительно.

Голосовой трафик в сети Tele2 во время игры Россия - Уругвай увеличился в 1,5 раза по сравнению с двумя первыми матчами в Самаре, на которых было зафиксировано примерно одинаковое число вызовов. 25 июня абоненты оператора сделали со стадиона "Самара Арена" свыше 4500 звонков. При этом потребление интернет-трафика по сравнению с игрой команд Сербии и Коста-Рики выросло в 1,5 раза. Основной объем пришелся на сеть четвертого поколения - 72% трафика было скачано абонентами в стандарте 4G. В условиях пиковых нагрузок на сеть средняя скорость в LTE-сети составила 13 Мбит/с.

Оператор провел комплекс технических работ для обеспечения качественной связью стадиона "Самара Арена" и прилегающей территории. Для бесперебойной работы сети специалисты компании запустили базовые станции 4G/3G/2G, которые обеспечивают устойчивое покрытие стадиона и доступность мобильных услуг для зрителей. Высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь доступны болельщикам на трибунах и в технических помещениях спортивного комплекса, а также на территории, прилегающей к "Самара Арене".

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов - в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи стала распределенная антенная система (Distributed Antennas Systems, DAS). DAS технологически универсальна, поддерживает различные стандарты связи и позволяет операторам одновременно оказывать услуги 4G/3G/2G.

Гид потребителя

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А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

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