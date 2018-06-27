16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стадион "Самара Арена" получил "зеленый" сертификат Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Сенегала Болельщики из США: "В Самаре люди самые дружелюбные" В Самаре ожидают 20 тыс. болельщиков из Колумбии Виторган, Ревва, Курцер и другие: репортаж Андрея Колесникова из VIP-ложи "Самара Арены"

Футбол Спорт

Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Сенегала

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 152
Версия для печати

Футболисты сборной Колумбии прилетели в Самару, где сыграют заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщает tass.ru.

Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет на стадионе "Самара-Арена" в четверг, 28 июня. Начало игры — 18:00.

Колумбийские футболисты заселились в отель "Ренессанс", где перед матчем с уругвайцами жила сборная России. Официальных встреч команды Колумбии болельщиками команды организовано не было.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Дочь Дикого 28 апреля 2018 12:58 Самара в предвкушении футбола: зрители едут на "Самара Арену"

Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Фото на сайте

Игра сборных Уругвая и России на "Самара Арене"

Игра сборных Уругвая и России на "Самара Арене"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1