Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Сенегала

Футболисты сборной Колумбии прилетели в Самару, где сыграют заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщает tass.ru.
Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет на стадионе "Самара-Арена" в четверг, 28 июня. Начало игры — 18:00.
Колумбийские футболисты заселились в отель "Ренессанс", где перед матчем с уругвайцами жила сборная России. Официальных встреч команды Колумбии болельщиками команды организовано не было.
После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?