Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Сенегала

Футболисты сборной Колумбии прилетели в Самару, где сыграют заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщает tass.ru.

Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет на стадионе "Самара-Арена" в четверг, 28 июня. Начало игры — 18:00.

Колумбийские футболисты заселились в отель "Ренессанс", где перед матчем с уругвайцами жила сборная России. Официальных встреч команды Колумбии болельщиками команды организовано не было.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира.