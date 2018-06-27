Дарья Касаткина одержала победу над Элисон Ван Эйтванк в Истбурне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина одержала волевую победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором круге турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания) — 5:7, 6:4, 6:1, сообщает championat.com.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Касаткина сделала три эйса, 10 двойных ошибок и использовала

девять брейк-пойнтов из 18. На счету Ван Эйтванк две подачи навылет и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. Двойных ошибок у бельгийки не было.

Следующей соперницей Дарьи станет латвийка Анастасия Севастова.