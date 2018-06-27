МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре

В среду, 27 июня, в Самарской области ожидается гроза с усилением северного ветра до 15-20 м/с, предупреждает региональное управление МЧС.
По данным Приволжского УГМС, 27 июня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 29 ... 34°C.
В четверг и пятницу ожидается 25 ... 30°C с северным ветром 5-10 м/с. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные