МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре

В среду, 27 июня, в Самарской области ожидается гроза с усилением северного ветра до 15-20 м/с, предупреждает региональное управление МЧС.

По данным Приволжского УГМС, 27 июня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 29 ... 34°C. В четверг и пятницу ожидается 25 ... 30°C с северным ветром 5-10 м/с. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.