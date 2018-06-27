В Богатом приведут в порядок дороги на семи улицах

Итоги аукциона по ремонту дорог в с. Богатое Богатовского района подведут 16 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести по улицам Ленина, Нефтяников, Пушкина, Папанина, в 5-ом Комсомольском переулке, на улицах Заводской и Строителей.

Подрядчик должен будет в течение 30 дней с момента подписания договора отремонтировать дороги с пересечениями, съездами, обустроить площадки, отремонтировать внутриквартальные проезды и дворовые территории.

На это выделят 21,9 млн руб. из бюджетов области и сельского поселения.