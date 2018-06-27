Сборная Сенегала прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Колумбии

Футболисты сборной Сенегала прилетели в Самару на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Колумбии, сообщает tass.ru.
Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет на стадионе "Самара-Арена" в четверг, 28 июня. Начало игры — 18:00.
Сенегальские футболисты заселились в отель Lotte, где ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании.
Соперники сенегальцев - сборная Колумбии - также прибыли в Самару. Они заселились в отель "Ренессанс", где перед матчем с уругвайцами жила сборная России.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?