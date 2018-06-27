В понедельник Мексика сыграет в 1/8 финала на "Самара Арене" с победителем группы Е

В среду, 27 июля, по результатам матчей в группе F, стал известен один из участников 1/8 финала, который сыграет на "Самара Арене" в понедельник, 2 июля.

Мексиканцы, расположившиеся на второй строчке в группе F, встретятся с победителем группы E, который станет известен сегодня вечером после матчей Сербия - Бразилия и Швейцария - Коста-Рика.



