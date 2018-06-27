Бразилия сыграет с Мексикой на "Самара Арене" в 1/8 финала ЧМ

В среду, 27 июля, по результатам матчей в группах F и E стали известны участники 1/8 финала, который пройдет на "Самара Арене" в понедельник, 2 июля.
Мексиканцы, расположившиеся на второй строчке в группе F, встретятся с победителем группы E - Бразилией.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?