Бразилия сыграет с Мексикой на "Самара Арене" в 1/8 финала ЧМ

В среду, 27 июля, по результатам матчей в группах F и E стали известны участники 1/8 финала, который пройдет на "Самара Арене" в понедельник, 2 июля.

Мексиканцы, расположившиеся на второй строчке в группе F, встретятся с победителем группы E - Бразилией.