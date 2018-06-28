Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Истбурне под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:4, 6:4, пишет championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Дарья совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Истбурне Касаткина поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 4) — Даниэль Коллинз (США).