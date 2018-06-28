В Тольятти погибла пятилетняя девочка, упавшая с 20 этажа

В среду, 27 июня, примерно в 17:20, по предварительным данным, с 20 этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе упала пятилетняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший ребенок скончался на месте происшествия до прибытия "скорой помощи".

Обстоятельства случившегося устанавливаются.