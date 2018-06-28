Экономический эффект от подготовки к ЧМ для региона уже составил 73 млрд рублей

Суммарный экономический эффект от подготовки к ЧМ для Самарской области уже составил 73 млрд руб. — почти 6% от ВРП региона.
Об этом на пресс-конференции 28 июля сообщил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко.
Глава областного минэкономразвития рассказал, что общая сумма вложений бюджетов всех уровней в подготовку Самарской области к приему мирового футбольного первенства (включая строительство стадиона) превысил 50 млрд руб., в том числе 32 млрд руб.было потрачено на создание необходимой инфраструктуры — дорожной, гостиничной, инженерной и др. Так, к чемпионату было построено 23 км дорог и еще 213 — отремонтировано, аккредитацию к ЧМ прошли 382 объекта размещения на 14 тыс. номеров и более чем 32 тыс. постояльцев, построено две пятизвездочных гостиницы.
"За последние пять лет благодаря ЧМ нам удалось создать и поддерживать дополнительные 28 тыс. рабочих мест. Многие из них сохранятся и после окончания чемпионата — это работа в туристической, гостиничной сфере, точках общепита, на транспорте и в других отраслях", — отметил врио министра.
Он также подчеркнул, что при подготовке ЧМ большое внимание было уделено государственно-частному партнерству. В качестве примера Александр Кобенко привел реконструкцию аэропорта "Курумоч", а также строительство многофункционального госпиталя "Мать и дитя".
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Директ Бизнес Солюшн - по сути колл-центр, "дочка" ООО «Директ Стар» (Teleperformance Russia). Дабы Вам не гуглить скажу, что выдает инет: «крупная международная компания, предоставляющая услуги телефонного информационного центра (call-центр). на мировом рынке уже более 30 лет, в России представлены с 1999 года». Кому интересно, данные компании - ИНН 7702231594, КПП 771801001, ОГРН 1037700174929, ОКПО 49924709, ген.директор Осина Екатерина Борисовна. 100% учредитель – Люксембург Контакт Сентерз С.А.Р.Л. сайты http://teleperformance.cc/ http://www.teleperformance.ru/ http://www.teleperformance.com Именно сотрудники этой компании присылают Вам однотипные ответы по такому шаблону: «Уважаемый **********! Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota. [Тут, в серединке письма непосредственно сама суть письма, которую пишут уже для вас: спрашивают Вин, либо просят что-то уточнить, либо пишут, что направлено дилеру и с вами скоро свяжутся] Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам. С уважением Имя Фамилия Служба клиентской поддержки Тойота»
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.