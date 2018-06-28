Экономический эффект от подготовки к ЧМ для региона уже составил 73 млрд рублей

Суммарный экономический эффект от подготовки к ЧМ для Самарской области уже составил 73 млрд руб. — почти 6% от ВРП региона.

Об этом на пресс-конференции 28 июля сообщил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко.

Глава областного минэкономразвития рассказал, что общая сумма вложений бюджетов всех уровней в подготовку Самарской области к приему мирового футбольного первенства (включая строительство стадиона) превысил 50 млрд руб., в том числе 32 млрд руб.было потрачено на создание необходимой инфраструктуры — дорожной, гостиничной, инженерной и др. Так, к чемпионату было построено 23 км дорог и еще 213 — отремонтировано, аккредитацию к ЧМ прошли 382 объекта размещения на 14 тыс. номеров и более чем 32 тыс. постояльцев, построено две пятизвездочных гостиницы.

"За последние пять лет благодаря ЧМ нам удалось создать и поддерживать дополнительные 28 тыс. рабочих мест. Многие из них сохранятся и после окончания чемпионата — это работа в туристической, гостиничной сфере, точках общепита, на транспорте и в других отраслях", — отметил врио министра.

Он также подчеркнул, что при подготовке ЧМ большое внимание было уделено государственно-частному партнерству. В качестве примера Александр Кобенко привел реконструкцию аэропорта "Курумоч", а также строительство многофункционального госпиталя "Мать и дитя".