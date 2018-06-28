Колумбиец Давид Тэдиес: "Когда вернусь домой, посоветую друзьям посетить ваш город"

На матч Колумбии и Сенегала съехались болельщики со всего мира. К примеру, колумбиец Давид Тэдиес давно живет и работает в Австрии. Со своей девушкой Энной Кучет он познакомился во время учебы в Бразилии. А теперь пара приехали в Самару поболеть за колумбийскую сборную.

"Мы прекрасно проводим время в Самаре. Вчера отдыхали на пляже, играли в футбол с местными ребятами, получили большое удовольствие, — рассказывает Давид. — Радует, что все очень хорошо организовано. В городе понятная система навигации, все очень вежливые. Так что когда вернусь домой, посоветую друзьям посетить ваш город".