Колумбиец Давид Тэдиес: "Когда вернусь домой, посоветую друзьям посетить ваш город"

На матч Колумбии и Сенегала съехались болельщики со всего мира. К примеру, колумбиец Давид Тэдиес давно живет и работает в Австрии. Со своей девушкой Энной Кучет он познакомился во время учебы в Бразилии. А теперь пара приехали в Самару поболеть за колумбийскую сборную.
"Мы прекрасно проводим время в Самаре. Вчера отдыхали на пляже, играли в футбол с местными ребятами, получили большое удовольствие, — рассказывает Давид. — Радует, что все очень хорошо организовано. В городе понятная система навигации, все очень вежливые. Так что когда вернусь домой, посоветую друзьям посетить ваш город".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?