Дарья Касаткина уступила Анжелике Кербер в четвертьфинале турнира в Истбурне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории Premier в Истбурне, уступив немке Анжелике Кербер со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), сообщает championat.com.

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Касаткина трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Кербер три эйса, немка восемь раз взяла чужую подачу и допустила одну двойную ошибку.