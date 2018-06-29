Деятели культуры Самарской области награждены государственными наградами

Постановлением главы региона Дмитрия Азарова за значительный вклад в развитие культуры губернии почетное звание "Народный артист Самарской области" присвоено ведущей актрисе Театра драмы им. Горького Елене Лазаревой.
Почетное звание "Заслуженный артист Самарской области" присвоено солистке, ведущему мастеру сцены отдела литературных и музыкальных программ Самарской филармонии Людмиле Жоголевой.
Министерство культуры региона поздравляет с заслуженными наградами и желает дальнейших творческих успехов.
Последние комментарии
Хорошее дело и команда грамотная)
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Старая фирма и опытные реставраторы. Знаковое здание для Самары.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Достойно! И Д. Азаров Молодец!