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Культура

Деятели культуры Самарской области награждены государственными наградами

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением главы региона Дмитрия Азарова за значительный вклад в развитие культуры губернии почетное звание "Народный артист Самарской области" присвоено ведущей актрисе Театра драмы им. Горького Елене Лазаревой.

Почетное звание "Заслуженный артист Самарской области" присвоено солистке, ведущему мастеру сцены отдела литературных и музыкальных программ Самарской филармонии Людмиле Жоголевой.

Министерство культуры региона поздравляет с заслуженными наградами и желает дальнейших творческих успехов.

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