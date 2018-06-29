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ДТП Происшествия

В Сызрани освободили из-под стражи участника ДТП с тремя фурами

СЫЗРАНЬ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступило в силу постановление Сызранского районного суда о прекращении производства по уголовному делу водителя большегруза Mercedes, ставшего виновником ДТП с тремя грузовиками, произошедшего из-за отцепившегося прицепа. Об этом сообщают в суде.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 22 марта, около 16:10, на 869 км трассы М-5 у Mercedes под управлением 25-летнего водителя отсоединился прицеп. Он выехал на встречную полосу и столкн­улся с фурой Daf, за рулем которой был 49-летний мужчина. И в эту же фуру врезался ехавший за ней следом большегруз Volvo под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Daf погиб на месте до приезда медиков, другие участники ДТП от медицинской помощи отказались.

Правоохранители установили, что авария произошла из-за нарушений водителя Mercedes. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ и заключили под стражу. Позже он предстал перед судом.

Во время судебного процесса от потерпевшей стороны поступило письменное ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поскольку водитель Mercedes полностью возместил причиненный преступлением вред и претензий к нему нет.

Сам подсудимый признал вину и согласился на прекращение дела. Возражений от других участников процесса не поступило. Водителя освободили из-под стражи в зале суда.

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