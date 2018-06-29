В Сызрани освободили из-под стражи участника ДТП с тремя фурами

Вступило в силу постановление Сызранского районного суда о прекращении производства по уголовному делу водителя большегруза Mercedes, ставшего виновником ДТП с тремя грузовиками, произошедшего из-за отцепившегося прицепа. Об этом сообщают в суде.
Напомним, 22 марта, около 16:10, на 869 км трассы М-5 у Mercedes под управлением 25-летнего водителя отсоединился прицеп. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Daf, за рулем которой был 49-летний мужчина. И в эту же фуру врезался ехавший за ней следом большегруз Volvo под управлением 49-летнего мужчины.
В результате аварии водитель Daf погиб на месте до приезда медиков, другие участники ДТП от медицинской помощи отказались.
Правоохранители установили, что авария произошла из-за нарушений водителя Mercedes. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ и заключили под стражу. Позже он предстал перед судом.
Во время судебного процесса от потерпевшей стороны поступило письменное ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поскольку водитель Mercedes полностью возместил причиненный преступлением вред и претензий к нему нет.
Сам подсудимый признал вину и согласился на прекращение дела. Возражений от других участников процесса не поступило. Водителя освободили из-под стражи в зале суда.
Последние комментарии
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.