16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе М-5 у Сызрани отцепившимся прицепом грузовика убило водителя встречной фуры Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав В забор департамента городского хозяйства Самары врезался автобус 37-го маршрута В Самаре автобус врезался в забор здания департамента городского хозяйства В Большеглушицком районе погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком

ДТП Происшествия

На трассе М-5 у Сызрани отцепившимся прицепом грузовика убило водителя встречной фуры

СЫЗРАНЬ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 103
Версия для печати

В четверг, 22 марта, неподалеку от Сызрани произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, около 16:10 на 869 километре трассы М-5 прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя фурами, двигавшимися во встречном направлении.

В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения.

Подробности ДТП устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1