На трассе М-5 у Сызрани отцепившимся прицепом грузовика убило водителя встречной фуры

В четверг, 22 марта, неподалеку от Сызрани произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, около 16:10 на 869 километре трассы М-5 прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя фурами, двигавшимися во встречном направлении.
В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения.
Подробности ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !