На трассе М-5 у Сызрани отцепившимся прицепом грузовика убило водителя встречной фуры

В четверг, 22 марта, неподалеку от Сызрани произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 16:10 на 869 километре трассы М-5 прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя фурами, двигавшимися во встречном направлении.

В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения.

Подробности ДТП устанавливаются.