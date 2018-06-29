Стоимость строительства Сергиевской птицефабрики была завышена на 30%

В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский и Исаклинский районы. Сергиевская птицефабрика стала первым объектом, который осмотрел руководитель области.
Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО "Евробиотех" Александр Лукьянов, проект реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор, входящие в комплекс птицефабрики (более 70%). Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18-24%.
Дмитрий Азаров задал представителю подрядчика ряд вопросов по экономической составляющей проекта. В частности, какова его общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, и возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.
Александр Лукьянов ответил, что сумма в 12 млрд руб., которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30%, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.
"Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость". — заметил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со стороны профильных министерств.
В частности, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс "в чистом поле" при пустующих птицефабриках, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.
"Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, мы получаем деградирующие территории. От того, что мы решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров дал указание генеральному директору ОАО "Корпорация развития Самарской области" Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.
Кроме того, Дмитрий Азаров поручил возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Максима Сойфера, "Корпорация развития" в этом году готова выделить на эти цели порядка 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет около 1,6 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию здесь возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.