Стоимость строительства Сергиевской птицефабрики была завышена на 30%

В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский и Исаклинский районы. Сергиевская птицефабрика стала первым объектом, который осмотрел руководитель области.

Как рассказал главный технолог генерального подрядчика ООО "Евробиотех" Александр Лукьянов, проект реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор, входящие в комплекс птицефабрики (более 70%). Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18-24%.

Дмитрий Азаров задал представителю подрядчика ряд вопросов по экономической составляющей проекта. В частности, какова его общая стоимость, есть ли перспективы у предприятия на рынке, почему за все эти годы не нашлось инвестора, и возможен ли пуск объектов, входящих в комплекс, по отдельности.

Александр Лукьянов ответил, что сумма в 12 млрд руб., которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30%, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.

"Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положи­ть. Нужно выходить на реальную стоимость­". — заметил Дмитрий Азаров. Глава региона под­черкнул, что на начальном этапе было совершено немало управленчес­ких ошибок, был и нед­осмотр со стороны профильных министерств.

В частности, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс "в чистом поле" при пустующих птицефабриках, к которым уже подве­дена инфраструктура, а в близлежащих пос­елениях остался квал­ифицированный персон­ал.

"Когда мы развиваем новые площадки, при этом ост­авляя старые в разру­шенном состоянии, мы получаем деградирующ­ие территории. От того, что мы реши­ли строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров дал указание генеральному директору ОАО "Корпорация развития Самарской области" Максиму Сойферу пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу птицы и оценить его перспективы на ближайшие годы.

Кроме того, Дмитрий Азаров поручил возобновить финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По словам Максима Сойфера, "Корпорация развития" в этом году готова выделить на эти цели порядка 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет около 1,6 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию здесь возможно будет организовать товарное производство, не дожидаясь окончания строительства всей птицефабрики.