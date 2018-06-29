16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Окенфолд принес Фан-фесту немного "Перемен" Деятели культуры Самарской области награждены государственными наградами Алла Шахматова обещает сделать Художественный музей открытым В Тольятти стартует фестиваль "Барабаны мира" В Самаре создадут арт-объект "Счастливая семья"

Культура

По ул. Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

В выходные, 30 июня и 1 июля, в Самаре на пешеходной улице Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия в честь Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

На ставшей танцевально-музыкальной пешеходной части ул. Куйбышева уже прошли молодежные и танцевальные флэшмобы, барабанные шоу, музыкальные и интерактивные программы.

В преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, который пройдет 2 июля на стадионе "Самара Арена", по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Красноармейской пройдет карнавальное шествие. Красивые девушки, яркие карнавальные костюмы с перьями в бразильском стиле, мексиканские платья, гавайские цветы, сомбреро и пончо, традиционные народные наряды народов Поволжья, танцы и песни ждут всех гостей карнавала.

В программах принимают участие муниципальный концертный духовой оркестр, барабанное шоу "Меломания" и группа бразильских барабанов, актеры театра "Пластилиновый дождь", сборная команда самарского КВН, артисты шоу-балета, музыкальные группы "Фернандес бэнд" и "Экватор". Центром танцевального парада станут хореографические школы Dance& Live (лидер Денис Новиков) и "Бруклин" (лидер Никита Уваров).

Танцевальные парады пройдут под хештегами: #DanceParadSamara, #карнавалсамара, #самараживетфутболом.

Начало в 20.00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:45 В Самаре запустили проект "Модерн в облаках"

Хорошее дело и команда грамотная)

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Дмитрий Лакоценин 25 мая 2018 11:15 Фасад дореволюционного особняка Наумова отремонтирует "Самара реставрация"

Старая фирма и опытные реставраторы. Знаковое здание для Самары.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Дмитрий Лакоценин 17 мая 2018 14:19 Важный прецедент: значение предписания суда о восстановлении облика фонтана 30-летия Победы

Достойно! И Д. Азаров Молодец!

Фото на сайте

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Разрушение маяка и французский спектакль: что смотреть на "ВолгаФесте" в воскресенье

Разрушение маяка и французский спектакль: что смотреть на "ВолгаФесте" в воскресенье

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1