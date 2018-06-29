По ул. Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия

В выходные, 30 июня и 1 июля, в Самаре на пешеходной улице Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия в честь Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

На ставшей танцевально-музыкальной пешеходной части ул. Куйбышева уже прошли молодежные и танцевальные флэшмобы, барабанные шоу, музыкальные и интерактивные программы.

В преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, который пройдет 2 июля на стадионе "Самара Арена", по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Красноармейской пройдет карнавальное шествие. Красивые девушки, яркие карнавальные костюмы с перьями в бразильском стиле, мексиканские платья, гавайские цветы, сомбреро и пончо, традиционные народные наряды народов Поволжья, танцы и песни ждут всех гостей карнавала.

В программах принимают участие муниципальный концертный духовой оркестр, барабанное шоу "Меломания" и группа бразильских барабанов, актеры театра "Пластилиновый дождь", сборная команда самарского КВН, артисты шоу-балета, музыкальные группы "Фернандес бэнд" и "Экватор". Центром танцевального парада станут хореографические школы Dance& Live (лидер Денис Новиков) и "Бруклин" (лидер Никита Уваров).

Танцевальные парады пройдут под хештегами: #DanceParadSamara, #карнавалсамара, #самараживетфутболом.

Начало в 20.00.