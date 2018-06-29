На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

В ноябре в Москве на ВДНХ откроется большая выставка произведений из Самарского художественного музея (6+).

Главный хранитель музея Маргарита Кожевникова рассказала, что впервые за 20 лет в Москву едет такая масштабная коллекция работ. На ВДНХ в этом году запустили проект "Резидент", он покажет зрителю жемчужины столичных и региональных музеев. Самарский пригласили в региональную часть проекта вторым, после Екатеринбургского музея изобразительных искусств, чья выставка "Проверка на прочность" работает в павильоне "Рабочий и колхозница" до начала осени.

Самарский музей не в первый раз отправляет работы на ВДНХ, но в ноябре покажет там сразу более 100 произведений из коллекции. В масштабной подборке будет представлено русское классическое искусство, авангард и восточная коллекция.