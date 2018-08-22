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Преступления Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в самарском лицее "Престиж"

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями" после прокурорской проверки в лицее "Престиж" в Самаре.

Как рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин, выяснилось, что родители учащихся с 2014 г. сдавали деньги в благотворительный фонд при лицее.

"Фонд был создан при лицее, учредителем фонда была директор лицея", — отметила Мария Кин.

По данным прокуратуры, сдаваемые родителями в фонд деньги по документам никак не проводились.
По предварительным данным, с семей собирались и деньги за то, чтоб дети учились в лицее — до 35 тыс. рублей.

Также Мария Кин сообщила, что в 2018 г. возбуждено три уголовных дела подобного рода: в Самаре, Сызрани и Кинельском районе.

Напомним, анонимно пожаловаться на поборы в образовательных учреждениях можно на сайте облпрокуратуры: samproc.ru.

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