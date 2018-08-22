Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в самарском лицее "Престиж"

Силовики возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями" после прокурорской проверки в лицее "Престиж" в Самаре.
Как рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин, выяснилось, что родители учащихся с 2014 г. сдавали деньги в благотворительный фонд при лицее.
"Фонд был создан при лицее, учредителем фонда была директор лицея", — отметила Мария Кин.
По данным прокуратуры, сдаваемые родителями в фонд деньги по документам никак не проводились.
По предварительным данным, с семей собирались и деньги за то, чтоб дети учились в лицее — до 35 тыс. рублей.
Также Мария Кин сообщила, что в 2018 г. возбуждено три уголовных дела подобного рода: в Самаре, Сызрани и Кинельском районе.
Напомним, анонимно пожаловаться на поборы в образовательных учреждениях можно на сайте облпрокуратуры: samproc.ru.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....