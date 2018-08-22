Из-за погоды открытие "Пластилинового дождя" переносится на летнюю эстраду Струковского сада

В среду, 22 августа, в обновленном Струковском парке (ул. Красноармейская, 2а) состоится открытие фестиваля уличного искусства "Пластилиновый дождь", приуроченное ко Всероссийскому празднику — Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-службы администрации Самары.
В связи с погодными условиями открытие фестиваля пройдет на летней эстраде Струковского сада, а не на площадке у грота, как ранее планировалось.
В остальные дни, с 23 по 26 августа, мероприятия "Пластилинового дождя" пройдут по опубликованной ранее программе. Тем не менее, организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения и просят уточнять актуальное расписание на странице фестиваля в ВК.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!