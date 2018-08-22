Из-за погоды открытие "Пластилинового дождя" переносится на летнюю эстраду Струковского сада

В среду, 22 августа, в обновленном Струковском парке (ул. Красноармейская, 2а) состоится открытие фестиваля уличного искусства "Пластилиновый дождь", приуроченное ко Всероссийскому празднику — Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-службы администрации Самары.

В связи с погодными условиями открытие фестиваля пройдет на летней эстраде Струковского сада, а не на площадке у грота, как ранее планировалось.

В остальные дни, с 23 по 26 августа, мероприятия "Пластилинового дождя" пройдут по опубликованной ранее программе. Тем не менее, организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения и просят уточнять актуальное расписание на странице фестиваля в ВК.