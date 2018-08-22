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В Самарской области будет построено 20 новых спортивных площадок

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и девяти муниципальных районах региона до конца года будет построено 20 спортивных площадок. Выполнение работ проводится в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы".

Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора - 117,8 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджета министерства спорта Самарской области. Площадки предусмотрены двух типов: размером 20× 40 метров и 28×56 метров (с хоккейными стеклопластиковыми бортами). Покрытие - искусственный газон Condor Grass  (Голландия). Будут установлены освещение, ограждение, спортивное оборудование. Объекты приспособлены для круглогодичной эксплуатации, сообщает министерство спорта Самарской области.

Площадки появятся в Самаре (4), Тольятти (3) Сызрани (2), Октябрьске (1), Безенчукском (2), Сызранском, Волжском, Клявлинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском, Приволжском, Большечерниговском районах (по 1).

"Подобные спортивные площадки пользуются огромной популярностью - они универсальны, экономичны в содержании, доступны для населения. У нас более 200 заявок от городов и районов Самарской области на их строительство, по мере финансовых возможностей каждый год возводим новые. Благодаря поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в этом году нам добавили средства на эти цели. В результате в этом году сможем ввести в строй сразу 20 новых таких объектов. Хочу обратить внимание, что учреждения, которые подавали заявки на строительство таких площадок, в дальнейшем берут на себя обязательства по их содержанию и эксплуатацию. И эти обязательства они должны будут своевременно исполнять", - отметил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

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