В Самарской области будет построено 20 новых спортивных площадок

В Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и девяти муниципальных районах региона до конца года будет построено 20 спортивных площадок. Выполнение работ проводится в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы".
Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора - 117,8 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджета министерства спорта Самарской области. Площадки предусмотрены двух типов: размером 20× 40 метров и 28×56 метров (с хоккейными стеклопластиковыми бортами). Покрытие - искусственный газон Condor Grass (Голландия). Будут установлены освещение, ограждение, спортивное оборудование. Объекты приспособлены для круглогодичной эксплуатации, сообщает министерство спорта Самарской области.
Площадки появятся в Самаре (4), Тольятти (3) Сызрани (2), Октябрьске (1), Безенчукском (2), Сызранском, Волжском, Клявлинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском, Приволжском, Большечерниговском районах (по 1).
"Подобные спортивные площадки пользуются огромной популярностью - они универсальны, экономичны в содержании, доступны для населения. У нас более 200 заявок от городов и районов Самарской области на их строительство, по мере финансовых возможностей каждый год возводим новые. Благодаря поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в этом году нам добавили средства на эти цели. В результате в этом году сможем ввести в строй сразу 20 новых таких объектов. Хочу обратить внимание, что учреждения, которые подавали заявки на строительство таких площадок, в дальнейшем берут на себя обязательства по их содержанию и эксплуатацию. И эти обязательства они должны будут своевременно исполнять", - отметил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...