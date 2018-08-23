В социальном форуме "Серебряный возраст - время достижений" приняли участие свыше 2 тыс. человек

В городском социальном форуме в Самаре "Серебряный возраст - время достижений", посвященном 100-летию социальной службы губернии, 22 августа приняли участие не менее 2 тыс. пожилых жителей областной столицы. Учредителем форума выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Парк Победы в Самаре никогда не пустует даже в будние дни ни летом, ни зимой. Его любят посещать молодые мамы и папы с детишками. Особой популярностью он пользуется и у людей пожилого возраста. Их часто можно видеть мирно сидящими на скамеечках, у детских аттракционов, где резвятся их внуки и правнуки. Но особенно много здесь старичков с лыжными палками, занимающихся скандинавской ходьбой. Эта здоровая мода охватила пожилое население города чуть ли не поголовно.

Правда, такого скопления активных пенсионеров парк Победы еще не видел. Более 2 тыс. горожан самого разного возраста собралось здесь в среду. Первый социальный городской форум "Серебряный возраст - время достижений" совпал по времени с Днем государственного флага России, учрежденного в 1994 году.

Впрочем, чрезмерно возрастными собравшиеся в парке пенсионеры отнюдь себя не считают. "У нас второй возраст юности, - шутят они, - от 65 до 80 лет. А сам серебряный возраст начинается от 96 и до 120 лет". И глядя на них, преодолевших множество хворей и годов, в это легко поверить. У них есть, на кого ровняться - на многих сказочных персонажей, как выявил один из конкурсов форума, о которых они долгими вечерами рассказывали перед сном своим внучатам: Дед Мороз, старик Хоттабыч и даже Кощей Бессмертный. Сказочных героев собравшиеся перечисляли чуть ли не 15 минут.

Надо сказать, что форум в Самаре проводился в три этапа: дворовый, районный, городской.

"Городскому этапу Форума предшествовала большая, серьезная работа на территориях внутригородских районов в июне - августе текущего года, - отметила глава Самары Елена Лапушкина. - На дворовых площадках проводились праздники, выставки, концерты с общим названием "Серебряный возраст - время достижений", на которых демонстрировались самобытные, обладающие высоким художественным уровнем работы мастеров декоративно-прикладного творчества, достижения пожилых граждан и инвалидов, талантливые самодеятельные артисты, поэты. В дворовых и районных этапах Форума участвовало свыше 2 тыс. жителей нашего города. Мастера декоративно-прикладного творчества, художники, спортсмены, поэты, музыканты, певцы, танцоры, ставшие победителями районных этапов Форума, представили свои достижения на городском социальном форуме".

Среди его участников и призеров - лауреат именной премии губернатора, номинант международной премии "Филантроп", инвалид 1-й группы Ида Тарасова, недавно отметившая свое 73-летие.

"Я уже 12 лет занимаюсь декоративно-прикладным творчеством, - говорит участница форума из Красноглинского района. - Мне особенно приглянулось искусство торсион-папье - особое скручивание и обработка бумаги, из которой можно творить все что угодно: вазы, кувшины и даже женские шляпки. Сейчас я руковожу кружком рукодельниц "Дамский клуб". Мы не только рукодельничаем, но и чаевничаем по средам, обязательно отмечаем дни рождения. Все это для меня своего рода товарищеская и творческая психотерапия, которая мне очень помогает в тяжелые моменты жизни".

Ида Тарасова также рассказала о том, как грамотно и квалифицированно организована социальная поддержка в Красноглинском районе. "У нас даже социальное такси действует, - поделилась она. - Если понадобится получить специальные медицинские процедуры, можно бесплатно съездить в больницу и домой. В Сочи, например, где я недавно отдыхала, такого нет".

Привлекли внимание участников форума и главы города Елены Лапушкиной и творческие поделки Валентины Езокининой из Кировского района. Особенно впечатлили рукотворные храмы из синтепона, ткани и бисера. Эту технологию мастерица разработала сама. А все поделки дарит близким и знакомым. Таких умельцев на все руки было множество.

Открыл форум ветеранский хор из городского Дворца ветеранов, которым дирижировал всем известный Владимир Ощепков. Он и многочисленную публику заставил подпевать - благо, мотивы и слова песен были хорошо знакомы гостям парка. В том числе и песня "Не стареют душой ветераны".

В обширной программе форума - выставка декоративно-прикладного и художественного творчества "Нет времени у вдохновенья" с мастер-классами лучших мастеров Самары; выставка достижений садоводов и огородников "Дачный калейдоскоп"; художественная выставка "Край родной, навек любимый"; концерт-презентация творчества ветеранов "Для тех, кто годы не считает". Работали также тематические площадки: поэтическая, "Верный друг" с дрессированными животными, настольные игры, шахматный турнир, игровая для детей с клоуном Поиграйкой. Участники шоу пенсионеров могли получить консультации специалистов по мерам социальной поддержки, поиску работы, состоянию здоровья.

Лучшие мастера и активные участники форума были награждены дипломами и памятными призами.