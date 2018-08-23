Водитель и годовалый ребенок пострадали в ДТП с четырьмя машинами под Самарой

В среду, 22 августа, в Волжском районе произошло ДТП с четырьмя машинами, участником которого стал 29-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 17:45 по трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны Самары в направлении с. Воскресенка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 16 и 17 километрами трассы он не справился с рулевым управлением, его машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась со встречными автомобилями ВАЗ-2111440, под управлением 33-летнего водителя и Volkswagen, за рулем которого находился 31-летний мужчина.
От удара Volkswagen отбросило на попутный Renault Sandero, которым управляла 31-летняя женщина.
В результате ДТП пострадала годовалая девочка, находившаяся на заднем сидении автомобиля Renault Sandero в специальном детском удерживающем устройстве. После ДТП ее доставили на "скорой" в больницу, где ей оказали помощь. Госпитализация малышке не понадобилась.
Еще в этой аварии пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который самостоятельно обратился в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!