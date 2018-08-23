В Крутых Ключах откроется школа искусств

В микрорайоне Крутые Ключи нашли помещение для школы искусств, сообщила руководитель городского департамента образования Лилия Галузина.

"Первоначально школа искусств открылась на базе общеобразовательной школы в Крутых Ключах, - рассказала Лилия Галузина. - Но ее очень сильно потеснили, так как не хватает места для учебных классов. Уже есть решение городской администрации о выкупе одного из помещений в центре микрорайона Крутые Ключи под школу искусств. Сейчас идут переговоры с собственником помещения о ремонте, закупается оборудование, готовится техзадание - эту площадь нужно разделить на кабинеты, сделать зал для прослушиваний и так далее. В этой школе смогут заниматься не менее 300 детей".

Планируется, что школа начнет работать в 2019 году.