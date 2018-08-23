Департамент образования рассказал о готовности школ Самары к новому учебному году

О готовности самарских школ к приему детей рассказала руководитель департамента образования администрации города Лилия Галузина.

В сентябре в первые классы примут 13980 учеников - это на 440 больше, чем в прошлом году. На начало августа 89% от запланированного числа первоклассников уже зачислены в школы.

Не первый год запись в первый класс ведется только через "Портал образовательных услуг". Прием заявлений на основании электронной очереди продлится до 5 сентября.

Лилия Галузина рассказала, что в этом году на укрепление материально-технической базы школам из бюджета города выделили около 16 млн рублей. На эти деньги для школ частично закупили новую мебель, технологическое оборудование, в основном для столовых, а также спортивное оборудование и инвентарь, медицинское оборудование, наборы для занятий легоконструированием и робототехникой.

Большое внимание уделили безопасности школ. На сегодняшний день 100% школ оборудованы системами громкоговорящей связи, видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. Кроме того, во всех учреждениях есть система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт государственной пожарной охраны. В 80% школ установлены металлодетекторы.

В некоторых школах отремонтировали спортивные залы, кровли, санузлы, учебные кабинеты и рекреации, фасады. К 1 сентября на территории четырех общеобразовательных учреждений откроются новые спортивные площадки.

Дополнительно 15 млн рублей администрация города выделила на асфальтирование и ремонт асфальта и автомобильных проездов на территориях школ. Более 3,5 млн рублей из бюджета Самары выделили на санитарную обрезку аварийных деревьев на территории 45 учебных заведений.

После капитального ремонта 1 сентября откроется здание Лицея авиационного профиля №135 на улице Свободы, рассчитанное на 200 мест. Там будут учиться начальные классы.

В прошлом году в городе начали бороться с гаражами, которые в 1990-е годы были самовольно установлены на территориях школ.

"Например, на территории технического лицея за последние два года снесли 13 незаконно установленных гаражей, - рассказала Лилия Галузина. - Десять гаражей за это лето убрали с территории школы №116, четыре гаража - с территории гимназии №54".

Отдельно руководитель департамента образования рассказала о работе, которая идет в микрорайоне Крутые Ключи. Сейчас там ищут место для строительства второй школы.

"Самое вероятное место - район Орлова оврага, где нам выделили под строительство 2,8 гектара, - говорит Лилия Галузина. - Проблема в том, что это находится за железной дорогой. Если мы построим там школу, то найдем вариант с подвозом детей. Еще одна проблемная зона - 5-я просека. Было много выездов, в том числе с участием главы региона, и сегодня там тоже найдена земля для строительства школы и детского сада".

Также Лилия Галузина рассказала, как обстоят дела с капитальным ремонтом школы №46, в здании которой в сентябре 2017 года в одном из классов с потолка обрушилась штукатурка.

"Мы просили на капремонт школы вместе во всем комплексом мероприятий два года, один год уже прошел, - говорит Галузина. - На сегодняшний день завершены работы по проектно-сметной документации. Она прошла экспертизу, получила положительное заключение, и департамент строительства вывесил на торги работы по капремонту. Мы думаем, что уже осенью начнется ремонт и завершится до сентября следующего года".