Департамент образования рассказал о готовности школ Самары к новому учебному году

О готовности самарских школ к приему детей рассказала руководитель департамента образования администрации города Лилия Галузина.
В сентябре в первые классы примут 13980 учеников - это на 440 больше, чем в прошлом году. На начало августа 89% от запланированного числа первоклассников уже зачислены в школы.
Не первый год запись в первый класс ведется только через "Портал образовательных услуг". Прием заявлений на основании электронной очереди продлится до 5 сентября.
Лилия Галузина рассказала, что в этом году на укрепление материально-технической базы школам из бюджета города выделили около 16 млн рублей. На эти деньги для школ частично закупили новую мебель, технологическое оборудование, в основном для столовых, а также спортивное оборудование и инвентарь, медицинское оборудование, наборы для занятий легоконструированием и робототехникой.
Большое внимание уделили безопасности школ. На сегодняшний день 100% школ оборудованы системами громкоговорящей связи, видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. Кроме того, во всех учреждениях есть система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт государственной пожарной охраны. В 80% школ установлены металлодетекторы.
В некоторых школах отремонтировали спортивные залы, кровли, санузлы, учебные кабинеты и рекреации, фасады. К 1 сентября на территории четырех общеобразовательных учреждений откроются новые спортивные площадки.
Дополнительно 15 млн рублей администрация города выделила на асфальтирование и ремонт асфальта и автомобильных проездов на территориях школ. Более 3,5 млн рублей из бюджета Самары выделили на санитарную обрезку аварийных деревьев на территории 45 учебных заведений.
После капитального ремонта 1 сентября откроется здание Лицея авиационного профиля №135 на улице Свободы, рассчитанное на 200 мест. Там будут учиться начальные классы.
В прошлом году в городе начали бороться с гаражами, которые в 1990-е годы были самовольно установлены на территориях школ.
"Например, на территории технического лицея за последние два года снесли 13 незаконно установленных гаражей, - рассказала Лилия Галузина. - Десять гаражей за это лето убрали с территории школы №116, четыре гаража - с территории гимназии №54".
Отдельно руководитель департамента образования рассказала о работе, которая идет в микрорайоне Крутые Ключи. Сейчас там ищут место для строительства второй школы.
"Самое вероятное место - район Орлова оврага, где нам выделили под строительство 2,8 гектара, - говорит Лилия Галузина. - Проблема в том, что это находится за железной дорогой. Если мы построим там школу, то найдем вариант с подвозом детей. Еще одна проблемная зона - 5-я просека. Было много выездов, в том числе с участием главы региона, и сегодня там тоже найдена земля для строительства школы и детского сада".
Также Лилия Галузина рассказала, как обстоят дела с капитальным ремонтом школы №46, в здании которой в сентябре 2017 года в одном из классов с потолка обрушилась штукатурка.
"Мы просили на капремонт школы вместе во всем комплексом мероприятий два года, один год уже прошел, - говорит Галузина. - На сегодняшний день завершены работы по проектно-сметной документации. Она прошла экспертизу, получила положительное заключение, и департамент строительства вывесил на торги работы по капремонту. Мы думаем, что уже осенью начнется ремонт и завершится до сентября следующего года".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)