Самарская область улучшила медальный зачет чемпионатов WorldSkills Russia

Самарская область поднялась с 14 на 12 место общероссийского рейтинга по итогам чемпионатного года движения WorldSkills Russia.
В 2018 году участниками финальных соревнований впервые стали молодые профессионалы из всех регионов страны, что существенно повысило уровень конкуренции. В Приволжском федеральном округе Самарская область удерживает второе место.
В общей сложности в этом году молодые профессионалы губернии завоевали две золотые, три бронзовые медали и два медальона "За профессионализм". Удачным оказался первый старт для наших юниоров (возрастная группа 14-16 лет). Одну из бронзовых медалей в копилку региона принесла команда в компетенции "Кузовной ремонт".
В расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia включены четыре представителя Самарской области в компетенциях "Веб-дизайн и разработка", "Поварское дело", "Визуальный мерчендайзинг" и "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". Более того, впервые Самарская область получила реальный шанс быть представленной на международных соревнованиях. В течение года выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов проходил подготовку на лучших тренировочных площадках, чтобы отстаивать честь страны в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" на чемпионате Европы EuroSkills с 25 по 29 сентября 2018 года в Будапеште.
Основной состав Национальной сборной будет объявлен Союзом WorldSkills Russia в ближайшее время.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.