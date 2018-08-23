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Молодежная политика Общество

Самарская область улучшила медальный зачет чемпионатов WorldSkills Russia

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область поднялась с 14 на 12 место общероссийского рейтинга по итогам чемпионатного года движения WorldSkills Russia.

В 2018 году участниками финальных соревнований впервые стали молодые профессионалы из всех регионов страны, что существенно повысило уровень конкуренции. В Приволжском федеральном округе Самарская область удерживает второе место.

В общей сложности в этом году молодые профессионалы губернии завоевали две золотые, три бронзовые медали и два медальона "За профессионализм". Удачным оказался первый старт для наших юниоров (возрастная группа 14-16 лет). Одну из бронзовых медалей в копилку региона принесла команда в компетенции "Кузовной ремонт".

В расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia включены четыре представителя Самарской области в компетенциях "Веб-дизайн и разработка", "Поварское дело", "Визуальный мерчендайзинг" и "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". Более того, впервые Самарская область получила реальный шанс быть представленной на международных соревнованиях. В течение года выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов проходил подготовку на лучших тренировочных площадках, чтобы отстаивать честь страны в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" на чемпионате Европы EuroSkills с 25 по 29 сентября 2018 года в Будапеште.

Основной состав Национальной сборной будет объявлен Союзом WorldSkills Russia в ближайшее время.

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