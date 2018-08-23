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Суды Происшествия

Мужчина, ударивший собаку на глазах у детей, засудил зоозащитников

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Неожиданно обернулась в Самаре история о жестоком обращении с животными на Мехзаводе: человек, ударивший собаку, не понесет уголовной ответственности. Зато зоозащитница, рассказавшая о его "подвиге" в соцстеях, должна теперь заплатить ему 3000 рублей.

История эта началась еще зимой: неизвестные подкинули щенка к одному из жилых домов на Мехвозаводе. Собака была дружелюбная, играла с детьми, ее подкармливали, а весной она принесла во двор щенков. Некоторые жильцы и сотрудники управляющей компании стали возмущаться и угрожать: мол, если не уберете зверинец, то сами этим займемся. Щенков в итоге раздали, собаку Дину стали говорить к стерилизации.

"Вечером 5 июля во дворе было собрание по благоустройству, на котором собрались местные жители. Ко мне прибежали дети и в слезах рассказали, что какой-то дядя пнул Дину, у нее теперь вся морда в крови, — рассказала Елена Айхлер. — Когда я привезла Дину в ветклинику, она задыхалась, врачи сказали, что у нее кровоизлияние в мозг, ее пришлось долго лечить, о стерилизации на тот момент не могло быть и речи"

Девушка признает: действительно, в тот вечер она выложила в соцсетях фото обидчика Дины (это мастер их управляющей компании) и подписала, что он избил собаку, употребив бранное слово. Айхлер также написала заявление в полицию о жестоком обращении с животным, а мужчина в ответ подал на нее в суд за свой публичное оскорбление в соцсетях.

14 августа мировой судья Щербачева признала Елену Айхлер виновной в совершении правонарушения по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации" и приговорила девушку к штрафу в размере 3000 рублей.

По словам Айхлер, только на суде она узнала о том, что по ее заявлению в полиции вынесли отказ в возбуждении уголовного дела — об этом ее никто не уведомил. Девушка намерена жаловаться на полицию в прокуратуру, а по поводу решения мирового суда пока раздумывает.

Собака Дина, между тем, все-таки была стерилизована и сейчас обитает в одном из самарских приютов и ждет хозяев, которые смогут помочь ей забыть о человеческой жестокости.

Гид потребителя

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