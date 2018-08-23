Региональному правительству удалось сократить государственный долг Самарской области почти на 6 млрд рублей менее чем за год. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий Самарской области, отвечая на вопрос о приоритетных задачах в области бюджетной политики.

Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей

Напомним, задачу по снижению долговой нагрузки бюджета Дмитрий Азаров определил одной из приоритетных для регионального правительства с первых дней работы в должности. Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года госдолг был сокращен на 3 млрд рублей. Аналогичного результата — сокращения долга почти на 3 млрд рублей — удалось добиться и за истекший период 2018 года.

"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Кроме того, если мы не будем сокращать госдолг и уровень долговой нагрузки, мы не будем иметь права на реструктуризацию задолженности до 2024 года, которую мы провели, и нам придется досрочно погашать ранее привлеченные кредиты, — подчеркнул глава региона. — Мы обязаны формировать профицитный бюджет, чтобы гасить долги предыдущих лет. Оставлять нашим детям, внукам долги — не имеем права. Тот, кто чувствует ответственность, так не поступает. Мы должны, как наши отцы и деды, передавать достояние, то, что может стать отправной точкой для будущих побед и достижений. А о каких победах можно говорить, если нашим потомкам придется с долгами разбираться? Такого допустить не могу!"

Напомним, по состоянию на начало 2017 года госдолг Самарской области составлял 67,4 млрд рублей.

Помимо погашения госдолга, в конце декабря 2017 г. минфином региона были заключены дополнительные соглашения с Минфином России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Регион получил возможность продлить на семь лет срок погашения кредитов на общую сумму 12,2 млрд рублей.