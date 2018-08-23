Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей

Региональному правительству удалось сократить государственный долг Самарской области почти на 6 млрд рублей менее чем за год. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий Самарской области, отвечая на вопрос о приоритетных задачах в области бюджетной политики.
Напомним, задачу по снижению долговой нагрузки бюджета Дмитрий Азаров определил одной из приоритетных для регионального правительства с первых дней работы в должности. Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года госдолг был сокращен на 3 млрд рублей. Аналогичного результата — сокращения долга почти на 3 млрд рублей — удалось добиться и за истекший период 2018 года.
"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Кроме того, если мы не будем сокращать госдолг и уровень долговой нагрузки, мы не будем иметь права на реструктуризацию задолженности до 2024 года, которую мы провели, и нам придется досрочно погашать ранее привлеченные кредиты, — подчеркнул глава региона. — Мы обязаны формировать профицитный бюджет, чтобы гасить долги предыдущих лет. Оставлять нашим детям, внукам долги — не имеем права. Тот, кто чувствует ответственность, так не поступает. Мы должны, как наши отцы и деды, передавать достояние, то, что может стать отправной точкой для будущих побед и достижений. А о каких победах можно говорить, если нашим потомкам придется с долгами разбираться? Такого допустить не могу!"
Напомним, по состоянию на начало 2017 года госдолг Самарской области составлял 67,4 млрд рублей.
Помимо погашения госдолга, в конце декабря 2017 г. минфином региона были заключены дополнительные соглашения с Минфином России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Регион получил возможность продлить на семь лет срок погашения кредитов на общую сумму 12,2 млрд рублей.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.