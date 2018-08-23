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Губернатор Власть и политика

Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональному правительству удалось сократить государственный долг Самарской области почти на 6 млрд рублей менее чем за год. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий Самарской области, отвечая на вопрос о приоритетных задачах в области бюджетной политики.

Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей
Фото: Андрей Савельев

Напомним, задачу по снижению долговой нагрузки бюджета Дмитрий Азаров определил одной из приоритетных для регионального правительства с первых дней работы в должности. Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года госдолг был сокращен на 3 млрд рублей. Аналогичного результата — сокращения долга почти на 3 млрд рублей — удалось добиться и за истекший период 2018 года.

"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Кроме того, если мы не будем сокращать госдолг и уровень долговой нагрузки, мы не будем иметь права на реструктуризацию задолженности до 2024 года, которую мы провели, и нам придется досрочно погашать ранее привлеченные кредиты, — подчеркнул глава региона. — Мы обязаны формировать профицитный бюджет, чтобы гасить долги предыдущих лет. Оставлять нашим детям, внукам долги — не имеем права. Тот, кто чувствует ответственность, так не поступает. Мы должны, как наши отцы и деды, передавать достояние, то, что может стать отправной точкой для будущих побед и достижений. А о каких победах можно говорить, если нашим потомкам придется с долгами разбираться? Такого допустить не могу!"

Напомним, по состоянию на начало 2017 года госдолг Самарской области составлял 67,4 млрд рублей.

Помимо погашения госдолга, в конце декабря 2017 г. минфином региона были заключены дополнительные соглашения с Минфином России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Регион получил возможность продлить на семь лет срок погашения кредитов на общую сумму 12,2 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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