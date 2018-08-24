В Самаре суд выселяет маму с ребенком из дважды проданной квартиры

Полиция никак не может решить, кто же имел право продавать жилье в доме №165 по ул. Самарской, а суды тем временем выносят поставления об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Так, Ленинский районный суд вынес очередное решение о выселении семьи - на сей раз квартиры лишились Яна Лаврентьева и ее 4-летняя дочка.

Напомним, жильцы дома на ул. Самарской, 165 стали жертвами двойных продаж: гензастройщик ЗАО "ЭДС" и подрядчик ООО "СК "Спектр-плюс" поделили квартиры и офисы, но между компаниями было заключено несколько договоров на эту тему (из-за изменения этажности дома с 14 до 17 этажей), и какой из них имеет реальную законную силу - сейчас разбираются в полиции.

Подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особое крупном размере является директор ООО "СК "Спектр-плюс" Василий Емельянов.

Между тем выяснилось, что некоторые квартиры "принадлежали" одновременно двум фирмам и были проданы двум разным хозяевам. По неизвестным причинам следствие не наложило арест на спорные квадратные метры, а потому процесс выселения оттуда идет полным ходом.

Суды в Самаре встают на сторону владельцев, чьи договоры заключены в 2005-2006 гг. с ООО "СК "Спектр-плюс". Так, своего дома лишились уже несколько человек, в том числе семья заслуженного педагога на пенсии Ирины Добровой.

Отстоять свое жилье удалось лишь одному человеку: неточности в документах, путаницу с подписями в договорах взаиморасчетов Ленинский районный суд, а затем и Самарский областной суд посчитали достаточными основаниями, чтобы предположить, что на самом деле квартира ООО "СК "Спектр-плюс" никогда не принадлежала, а договор с ЗАО "ЭДС" законен.

Во всех остальных случаях тот же Ленинский районный суд не видит противоречий в документах и квартиры оставляет за клиентами именно ООО "СК "Спектр-плюс".

Сейчас в очереди на выселение - Джамиля Яфарова, покупавшая жилье в ипотеку (куплю-продажу жилья у ЗАО "ЭДС" в свое время проверил и одобрил крупный банк), и Яна Лаврентьева с маленькой дочкой. У обеих это единственное жилье.

"У Лаврентьевой было оформлено право собственности на квартиру, она сделала там ремонт, заселилась туда с ребенком, а потом появились люди от какого-то Неретина, которые пытаются ее выселить оттуда, - рассказала представитель Лаврентьевой в суде Оксана Невзорова. - Ей даже начали угрожать: ломились в дверь, пугали ребенка, она в итоге переехала к родителям".

У Валерия Неретина и его представителей - своя правда: по словам его представителя, адвоката Олеси Дементьевой, Лаврентьева знала о двойной продаже еще в 2013 году, потому что именно тогда Неретин впервые обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на эту квартиру и суд выиграл еще тогда. Но пока не было вынесено решение по тому процессу, девушка успела у другого судьи в том же Ленинском райсуде оформить свои права на квартиру. Как это могло произойти, непонятно.

Как бы то ни было, сейчас те, кто заключал договор на покупку жилья с ЗАО "ЭДС", находятся фактически на пороховой бочке. В списке квартир, которые делили между собой две компании, - 43 объекта, все они заселены, и в любой момент жильцов может вызвать в суд новый владелец.

Яфарова и Лаврентьева стучатся во все инстанции (полиция, прокуратура, депутаты), но ответа пока ниоткуда нет.