Бывший начальник ИК-3: "Это было мошенничество чистой воды"

Задержанного за получение взятки экс-начальника ИК-3 строгого режима Андрея Гурьянова арестовали на два месяца. В рапорте сотрудников УФСБ России по Самарской области говорится, что мужчина собирался уехать из страны, если бы узнал, что под него "копают".

24 августа в Самарском районном суде рассматривалось ходатайство следствия об аресте Андрея Гурьянова.

Напомним, полковника внутренней службы 22 августа после получения взятки 300 тыс. руб. задержали сотрудники ФСБ и оперативники из отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области. На тот момент мужчина занимал должность начальника Новокуйбышевской колонии №3, но был в отпуске.

На следующий день в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, Гурьянов запросил 300 тыс. руб. у Арутюна Карапетяна за освобождение его сына Армана из колонии, где последний отбывал срок за нанесение тяжких увечий человеку.

Интрига в том, что, по версии защиты, Арман Карапетян вышел на свободу по решению Новокуйбышевского городского суда еще до передачи денег. Однако в местах лишения свободы остался еще племянник взяткодателя.

"Я взял деньги, да, но решение об УДО у нас принимает суд, а в Новокуйбышевском суде я ни с кем не знаком, - заявил Андрей Гурьянов. - Так что это было мошенничество: я хотел взять деньги, а потом, выйдя из отпуска, уйти сразу на пенсию".

Следствие между тем считает, что деньги получены заслуженно, более того, возможно, что случай этот был не единичным, а чтобы никто не мешал разбираться в ситуации, сотрудники регионального Следственного комитета просили арестовать Гурьянова по крайней мере на два месяца. В обоснование своего ходатайства следователь зачитал просьбу самого Карапетяна - защитить его и его родню от Гурьянова, который имеет связи как в правоохранительных органах, колониях, так и в криминальной среде. Плюс к делу приложили рапорт оперативного работника УФСБ России по Самарской области, в котором говорилось: Гурьянов частенько говорил знакомым, что уедет за границу, если только узнает, что его в чем-то могут заподозрить, якобы денег ему хватит.

Адвокат Гурьянова заявил, что арест его подзащитного - это способ давления, чтобы заставить того признать квалификацию "получение взятки", а в СИЗО он спокойно сможет общаться с бывшими коллегами и криминальными элементами, чего так опасается следствие.

Суд, выслушав обе стороны, решил, что в СИЗО Гурьянов все же будет сохраннее, а потому вынес постановление о его аресте на два месяца - до 22 октября.