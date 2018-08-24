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Общество

Александр Хинштейн о памятнике криминальному авторитету: демонтирую лично!

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Twitter самарчанка рассказала, что на детской площадке в Самаре установлен памятник криминальному авторитету.

Фото: twitter.com/etg_63

"Очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой, 21, - сообщила самарчанка. - Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту (убит в 1994 году). Центр города, памятник, детская площадка. И, видимо, это нормально. Никого из вас не удивляет это?"

Советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн отреагировал на сообщение:
"Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары - это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично".

"Удивляет! Спасибо, действительно не знала про такой факт", - отреагировала также глава Самары Елена Лапушкина.

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