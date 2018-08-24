Александр Хинштейн о памятнике криминальному авторитету: демонтирую лично!

В Twitter самарчанка рассказала, что на детской площадке в Самаре установлен памятник криминальному авторитету.
"Очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой, 21, - сообщила самарчанка. - Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту (убит в 1994 году). Центр города, памятник, детская площадка. И, видимо, это нормально. Никого из вас не удивляет это?"
Советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн отреагировал на сообщение:
"Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары - это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично".
"Удивляет! Спасибо, действительно не знала про такой факт", - отреагировала также глава Самары Елена Лапушкина.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....