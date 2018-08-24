В районе Хлебной площади ограничат движение, а автобусы изменят маршруты

В понедельник, 27 августа, с 06:00 будет ограничено движение транспорта в районе Хлебной площади на участке протяженностью 350 м от ул. Кутякова до ул. Крупской, сообщает администрация Самары.

Ограничение будет сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством инженерных сетей и восстановлением благоустройства в рамках строительства мостового перехода "Фрунзенский".

Кроме того, с 06:00 27 августа до 24:00 24 ноября движение общественного транспорта в районе Хлебной площади будет организовано по временной схеме следующим образом:

автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 92, 168, 172 - в направлении "из города" - без изменений; в направлении "в город" - по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;

автобусные маршруты №№ 207, 226 - в направлении "в город" - по ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Степана Разина до остановки общественного транспорта "Хлебная площадь"; в направлении "из города" - от остановки "Хлебная площадь" по ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Фрунзе и далее по своим маршрутам.

Схема движения общественного транспорта

Схема ограничения движения транспорта