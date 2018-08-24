В районе Хлебной площади ограничат движение, а автобусы изменят маршруты

В понедельник, 27 августа, с 06:00 будет ограничено движение транспорта в районе Хлебной площади на участке протяженностью 350 м от ул. Кутякова до ул. Крупской, сообщает администрация Самары.
Ограничение будет сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством инженерных сетей и восстановлением благоустройства в рамках строительства мостового перехода "Фрунзенский".
Кроме того, с 06:00 27 августа до 24:00 24 ноября движение общественного транспорта в районе Хлебной площади будет организовано по временной схеме следующим образом:
- автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 92, 168, 172 - в направлении "из города" - без изменений; в направлении "в город" - по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 207, 226 - в направлении "в город" - по ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Степана Разина до остановки общественного транспорта "Хлебная площадь"; в направлении "из города" - от остановки "Хлебная площадь" по ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Фрунзе и далее по своим маршрутам.
Схема движения общественного транспорта
Схема ограничения движения транспорта
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....