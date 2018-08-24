Александр Хинштейн заявил, что памятника криминальному авторитету в Самаре не станет уже в понедельник

"Как и обещал, сам приехал на место, - рассказал советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн о работе по жалобе самарчанки. - Действительно, памятник бандиту Беркуту, расстрелянному в этом дворе, стоит прямо на детской площадке. Ни в какие ворота это не лезет. В понедельник демонтируем криминальный обелиск".

Напомним, в Твиттер Александра Хинштейна поступило сообщение о памятнике криминальному авторитету Беркуту, установленном на детской площадке в Самаре.

Гранитный памятник стоит рядом с детской горкой во дворе дома на Ново-Садовой, 21. Александр Хинштейн обещал выехать на место для разбирательства.