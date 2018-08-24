Александр Хинштейн заявил, что памятника криминальному авторитету в Самаре не станет уже в понедельник

"Как и обещал, сам приехал на место, - рассказал советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн о работе по жалобе самарчанки. - Действительно, памятник бандиту Беркуту, расстрелянному в этом дворе, стоит прямо на детской площадке. Ни в какие ворота это не лезет. В понедельник демонтируем криминальный обелиск".
Напомним, в Твиттер Александра Хинштейна поступило сообщение о памятнике криминальному авторитету Беркуту, установленном на детской площадке в Самаре.
Гранитный памятник стоит рядом с детской горкой во дворе дома на Ново-Садовой, 21. Александр Хинштейн обещал выехать на место для разбирательства.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....